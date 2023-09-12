CHP’li Tanrıkulu’na iftira soruşturması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki iddialarını değerlendirdi ve "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" dedi.

Yargıtay'da düzenlenen açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, yaşanan sürecin akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç, “Tabii bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Burada kendi partisi de bir tepki koyması gerekir” ifadelerini kullandı.

Tunç, “Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatma. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili taşıyan birisine hiç yakışmaz” sözlerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tanrıkulu hakkında, söz konusu ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını ‘aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma açılmıştı.