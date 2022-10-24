CHP’li seçmen isyan bayrağını çekti! İmamoğlu milleti çileden çıkardı!

İstanbul, İstanbul olalı hiçbir dönem böyle eziyet görmedi. En büyük problem olan ulaşım, tarihte hiç görülmeyen eziyetlere şahit oldu. CHP’li seçmenler de İBB’nin İETT rezilliğinden şikayetini artık yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Yanan ve gitmeyen otobüsler, bozulan metrobüsler, aksayan metro seferleri, yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler derken, ‘’16 milyon için çalışıyoruz’’ sloganıyla İstanbul’u yönetenler, İstanbullulara çile çektiriyor.

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı, Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği için pişman olduğunu vurgulayarak yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaştı.

Akşam saat 21:40’da işe gitmek için evden çıkan o kullanıcı, Mobilİett uygulamasının doğru çalışmadığını vurguladı.

Çift katlı otobüslerin çoğunun tek katlı otobüslerle değiştirildiğini söyleyen vatandaş, bunun da yetersiz olduğundan yakındı.

23 Ekim 2022’de İBB’nin İETT rezilliğini anlatan CHP’li seçmenin sosyal medyada yazdıkları;

‘’istanbul seçimlerinde ekrem imamoğlu’na oy vermiş biri olarak bin pişmanım. saat 21.40 da işe gitmek için evden çıkıyorum, 141. sokak beşiktaş yönüne giden otobüslere bakıyorum mobiett uygulaması asla doğru düzgün çalışmıyor, sefer gözüken 22.00 saatli 36l otobüsü gelmiyor.

t4 tramvayına binip metro aktarması yapmaya çalışıyorum, m7 metrosu saat 22.00 civarlarında son seferini yapıyor ve yolcu almıyor. bu isyanım anlık bir ulaşım çalışmasından kaynaklanan geç kalmayla alakalı değil, gerçekten yönetim değiştiğinden beri ulaşım aşırı kötüleşti.

kalabalıklığından dolayı çift katlı olan otobüslerin çoğu(36l bunlardan biri) tek katlı otobüslerle değiştirildi ama sefer süreleri arasında bir değişme olmadı, insanlar yoğunluktan oluşan sıralardan dolayı gelen ilk otobüslere binemiyor 2. 3. otobüslere binmek zorunda kalıyor.

konudan otobüs şoförleri bile rahatsız, geçen gün bir tanesi “bildirin lütfen yetişemiyoruz, saatlerce arabadan inmeden çalışmak zorunda kalıyoruz ama yine de yetmiyor, daha fazla otobüs gerekiyor” diye yolculara sesleniyordu.

bir diğer konu mobiett. bir uygulama bu kadar mı kötü çalışır en az 3 4 defa gir çık yapıyorum uygulamaya, otobüsler asla yazan saatlerde durakta olmuyor, geç gelirsin anlarım da erken gelip belirtilen saati beklemeden gitmek nedir. örneğin uygulamada 5 dakika sonra durakta otobüs olacağı yazıyor 4 dakika sonra durakta oluyorum ve otobüs geçmiş oluyor.

akp yönetimindeki belediyeciliği arayacağım hiç aklıma gelmezdi. şu an bu durumdan dolayı işe geç kaldım ve belki yarın sabah işimden olacağım. “her şey çok güzel olacak” sloganıyla büyük beklenti içerisindeyik ama her şey çok daha kötü oldu.

son zamanlarda 153 e bildirmek için yapılan aramalarım ve operatörlere bağlanma sürelerim.

saat 22.35 ‘de mobiett durak otobüs bilgisi.

arkadaşlar siz ciddi misiniz ya. ne abi bu siyasi fanatizm. sizin şimdi yılardır sömürülüp üstüne şükreden kesimden ne farkınız kaldı? biri yazmış ki “otobüs erken gelebilir, sen erken çıksaydın” şaka gibi cidden. ofisten durağa koşarak gittiğimi bilmiyor tabi arkadaşımız. ben vaktinden önce durakta oluyorum ama otobüs gitmiş oluyor. otobüs zamanında gelmeyip gecikince zaten geçmiş olsun minimum 10 15 dakika gecikiyor, üstüne gecikmeden kaynaklı müthiş bir kalabalıkla beraber. sence bunun çözümü benim erken çıkmam mı? hani uygulamanın da doğru çalışması falan gerekmiyor mu?’’