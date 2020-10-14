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Aktüel CHP'li Sarıbal'dan şeker pancarı alım fiyatlarının açıklanması talebi:
Aktüel

CHP'li Sarıbal'dan şeker pancarı alım fiyatlarının açıklanması talebi:

"Ziraat odaları ve üreticiler, şeker pancarı alım fiyatının ton olarak 400 lira olarak açıklanmasını istiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 18:10:42 -
CHP'li Sarıbal'dan şeker pancarı alım fiyatlarının açıklanması talebi:

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ziraat odaları ve üreticiler, şeker pancarı alım fiyatının ton olarak 400 lira olarak açıklanmasını istiyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı hasatının bir ay önce başladığını, bununla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Şeker pancarının sadece bir gıda ürünü değil, aynı zamanda bir sanayi ürünü, hayvancılık için yem bitkisi olduğunu ifade eden Sarıbal, "2019'da ton başında 300 lira fiyat açıkladı. Bugün o fiyattan alım yapıyorlar. Ama özel sektör henüz kendine dair bir açıklama yapmadı. Ziraat odaları ve üreticiler, şeker pancarı alım fiyatının ton olarak 400 lira olarak açıklanmasını istiyor." diye konuştu.

Sarıbal, üretim maliyeti artışlarına işaret ederek, "400 TL/ton şeker pancarı fiyatı; çiftçinin ektiğinden yeterli bir gelir elde edebilmesi ve gelecek yıl tekrar şeker pancarı üretebilmesi için, yaşam standartları açısından, yaşam maliyetleri artması adına çiftçinin ayakta duracağı bir fiyattır." ifadesini kullandı.

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