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Aktüel CHP'li Nazlıaka, Tunceli'de partisine katılan kadınlara rozet taktı
Aktüel

CHP'li Nazlıaka, Tunceli'de partisine katılan kadınlara rozet taktı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:00:31 -
CHP'li Nazlıaka, Tunceli'de partisine katılan kadınlara rozet taktı

TUNCELİ (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tunceli'de partisine üye olan kadınlara rozet taktı.

CHP İl Başkanlığı, kadın kollarına üye olan yaklaşık 100 partili için kentteki bir otelde tören düzenledi.

Aylin Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdiğini söyledi.

Tunceli'de bulunmaktan duyduduğu memnuniyeti ifade eden Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte Cumhuriyet'in bu aydın kentinde olmanın, acıyı bal eyleyen hoşgörülü ve güzel insanların arasında olmanın ayrıcalığını, mutluluğunu, onurunu bugün yaşıyorum. Kadın mücadelesini kadın platformlarıyla, kadın dernekleriyle, insan haklarını savunanlarla, demokrasiyi savunanlarla birlikte yan yana; omuz omuza mücadele ederek genişletiyor, derinleştiriyor ve büyütüyoruz."

Kadın hakkının sadece kadınların savunacağı bir mücadele olmadığına işaret eden Nazlıaka, "Kadın hakkı mücadelesi, bir insan hakkı, bir demokrasi mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından partiye katılan kadınlara rozet takıldı.

Törene, CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, CHP Tunceli Kadın Kolları Başkanı Handan Kahraman Şanlı, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek ve partililer katıldı.

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