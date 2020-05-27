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Aktüel

CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında, Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:52:41 -
CHP'li Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında, Erdoğan'a hakaretten suç duyurusu

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca yapılan suç duyurusunda, CHP'li Koyurga'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Dilekçede, "Şüpheli, Twitter üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.




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