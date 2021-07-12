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Gündem CHP’li Kaftancıoğlu’nun kardeşi yakalandı!
Gündem

CHP’li Kaftancıoğlu’nun kardeşi yakalandı!

Güveni kötüye kullanmak suçundan aranan Canan Kaftancıoğlunun kardeşi C.Ş. dün Muğla Fethiye’de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 09:45:00 -
CHP’li Kaftancıoğlu’nun kardeşi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

 

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