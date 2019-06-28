CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!

CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulundu.

Yarkadaş programda yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz'' sözlerini kullandı.

Metroda örtülü kadına çirkin sözler

CHP'li Yarkadaş'ın bu skandal çıkışı akıllara metroda yaşanan çirkin saldırıyı getirdi. İstanbul'da bir metroda bir şahıs, örtülü kadına 'Kara Fatma' diye hakaret etmiş, vatandaşlar tepki gösterince "burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" demişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

28 Şubat özlemi

Son günlerde CHP zihniyetinin başörtülü kadınları hedef alan çirkin saldırıları akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Sosyal medyada skandal ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Yarkadaş'ın bu tavrına atıfta bulunarak, CHP'nin 28 Şubat özlemine dikkat çektiler.