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CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!

CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında, başörtülü hakim olamayacağını söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 13:46

CHP milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında başörtüsüne ilişkin skandal yorumlarda bulundu.

Yarkadaş programda yaptığı konuşmada ''Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz'' sözlerini kullandı.

Metroda örtülü kadına çirkin sözler

CHP'li Yarkadaş'ın bu skandal çıkışı akıllara metroda yaşanan çirkin saldırıyı getirdi. İstanbul'da bir metroda bir şahıs, örtülü kadına 'Kara Fatma' diye hakaret etmiş, vatandaşlar tepki gösterince "burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" demişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı'na harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

28 Şubat özlemi

Son günlerde CHP zihniyetinin başörtülü kadınları hedef alan çirkin saldırıları akıllara 28 Şubat sürecini getirdi. Sosyal medyada skandal ifadelere tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Yarkadaş'ın bu tavrına atıfta bulunarak, CHP'nin 28 Şubat özlemine dikkat çektiler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:46
  1. CHP milletvekili Barış Yarkadaş
  2. Sosyal medya
  3. televizyon programı
  4. İstanbul
  5. CHP
  6. 28 Şubat
  7. başörtüsü
  8. Türbanlı

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı22 dk önce
    Bir hakimin türbanlı olması doğru değil. Dünyanın hiç bir yerinde bu olmaz' kişi görüşünü söylemiş, sende çıkar Suidiarabistanda, Yemende,Sudanda,İranda baş örtülü hakim var çokta güzel adalet dağıtıyorlar dersin. İki açıklamada skandal olmaz.Fikir ve düşünceyi açıklama özgürlüğü budur.
  • HikmetHikmet24 dk önce
    Bu Ataşehir belediyesini kitap ve kırtasiye ile soyan kişi degilmi?
  • hizipsavarhizipsavar25 dk önce
    SİZDE KABAHTA YOK SİZE OY VERENDE KABAHAT mazluma sahip çıkıtınız diyecemde chp nin ne mazlumluğu vardı lan. fetomıu pkk mu dhkpc mi ne mazlumluğu vardı.siz bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. gelelim bu arkadaşmıdır yakadaşmıdır nedir bilmem saplama kesmişe. nerde ne giyeceğime nereye tapacağıma kimse saygı göstereceğime sen değil ben karar verrim. haddinizi aşmayın lafınıza dikkat edin. yakalrsam bunu sana sorarım. bakalım o zamnda bu erkekmisin.
  • AviniAvini25 dk önce
    Bunu CHP zihniyeti söylüyor/ nasılda özlüyor o eski günleri / baş örtülü hakimde olacak buna siz alışın artık
  • chpchp26 dk önce
    chp yi artık kimse durduramaz ezan yine türkçe okunacak ismet çizmelerini giyecek Fötr Şapka takacaksınız istanbul tarihi bir şehir adı konstantinopolis olmalıdır bunu Ekremis başaracak. Yaşasın Aponun itleri.
  • ErenEren28 dk önce
    Din düşmanı islam düşmanı CHP. Değişen bir şey yok

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