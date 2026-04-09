CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir restoranda garsonlarla tartıştı. "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, mekandan kovulurken, garsonlar tarafından tekme tokat dövüldü.
İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı.
"Ben belediye başkan yardımcısıyım" dedi dayağı yedi
Tartışma sırasında Ataman’ın "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyerek unvanını kullandığı iddia edilirken, gerilim dışarıya taştı.
Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ataman’ın garsonlar tarafından tekme ve tokatlarla dışarı atıldığı görüldü.
Mekandan kovulan ve darp edilen meclis üyesinin yaşadığı o anlarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.