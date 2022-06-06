CHP'li ırkçı Tanju Özcan hem Kılıçdaroğlu'nu rezil etti hem adaylık için izin istedi!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunarak, "Yol verin ben bu resti göreyim, sandıkta dürüvereyim defterini." ifadelerini kullandı.

Irkçı açıklamalarıyla bilinen ve son olarak AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ahlakdışı ifadeleriyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Erdoğan'a karşı yarışmak için izin istedi

CHP'li ırkçı Başkan paylaşımında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışmak istediğini belirterek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'izin' istedi.

Kılıçdaroğlu'na 'cesaretsiz' imasında bulundu

Özcan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin ifadeler kullandığı mesajında kendi Genel Başkanına karşı da adeta küçük düşürücü söylemlerde bulunması dikkat çekti. CHP'li Başkan'ın Kılıçdaroğlu'nun cesaretinin olmadığı şeklinde ima yaptığı paylaşımı, CHP'lilerin Genel Başkanlarına güvenmediklerini de gözler önüne serdi.

Tanju Özcan Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn Gn Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kampta CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik “2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.