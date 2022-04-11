CHP'li İmamoğlu, "Öğrencilere zam uygulanmasın" çağrısını reddetti! Mazota indirim geliyor, sen de indirecek misin Ekrem?

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili Tevfik Göksu'nun "Teklif sunacağız, yüzde 40'lık ulaşım zam öğrenciler için geçersiz olsun, zammı İBB sübvanse etsin" çağrısına cevap verdi.

Yerel seçimde otobüs ücretlerini sembolik rakamlara indireceği vaadini çiğneyen İmamoğlu, gelen zamları bahane ederek "Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Enflasyondaki, akaryakıttaki, elektrikteki fiyat artışının sebebi belediyeler değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Şimdi, ‘Gençlere yapılan bu zammı İBB karşılasın’ diye İBB Meclisi’ne önerge vereceğiz' diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatına indirim yap. Ya da mazottan, toplu taşımadan, benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım." dedi.

Mazota indirim geldiğinde ücretleri düşürecek misin İmamoğlu?

Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği öne sürüldü.

Gözler akaryakıt fiyatlarına çevrilirken bu gece fiyatlarda yaklaşık 1 ila 1,5 lira arasında indirim bekleniyor.

İmamoğlu'nun ulaşım ücretlerini, bu indirimin gelmesiyle düşürüp düşürmeyeceği ise merak konusu oldu.

"Sembolik rakamlar" yalan oldu

Öte yandan İmamoğlu, yerel seçimlerde "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir. Gerekirse kar etmezsiniz de." vaadinde bulunmuştu.