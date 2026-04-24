  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi Sirtakiye alkış, mehtere sırt: İşte CHP Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu Masumları infaz edip ateşe veriyordu! Cani Şebbiha Şara’nın eline düştü CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada! Beceriksiz CHP’li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı Rüzgar enerjisi yükselişte: Türkiye’de yeni dönem başlıyor Mini’ci seküler yobazlar kudurdu! Doğrular can yakınca saldırı başladı 11 yıllık firar işçi servisinde son buldu: 9 estetikli yüzü polisi görünce düştü!
CHP'li İBB'nin ulaşım beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı: Metrobüs hattında "İnsan Barikatı!"
Gündem

CHP'li İBB'nin ulaşım beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı: Metrobüs hattında "İnsan Barikatı!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Haftanın son iş gününde İstanbul, İBB yönetiminin bitmek bilmeyen ulaşım krizlerinden birine daha sahne oldu. Beylikdüzü hattında sabahın erken saatlerinden itibaren yaşanan teknik aksaklıklar ve düzensiz seferler, İstanbulluyu canından bezdirdi. Duraklarda dakikalarca bekleyen ancak dolu olduğu gerekçesiyle durmayan araçları gören vatandaşlar, çareyi yolu kapatmakta buldu.

Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi kilit noktalarda peronlarda adım atacak yer kalmadı. İşe ve okuluna yetişmeye çalışan binlerce vatandaş, metrobüslerin durakları pas geçmesi üzerine adeta isyan bayrağını açtı. Mevcut yönetimin ulaşım planlamasındaki yetersizliği, sabah saatlerinde İstanbul’un ana arterini felç etti.

Vatandaş metrobüse siper oldu

Beylikdüzü mevkisinde gerilimin tırmanmasıyla birlikte bir grup yolcu, perona yanaşmaya çalışan araçların önüne atlayarak seferleri tamamen durdurdu. "Düzgün sefer istiyoruz" sloganları atan vatandaşlar, İBB’nin bu vurdumduymaz tavrına karşı adeta insan barikatı kurdu. O anlar sosyal medyada "İstanbul’da ulaşım iflas etti" yorumlarıyla paylaşıldı.

Güvenlik görevlileriyle sert kavga

Yolu açmaya çalışan güvenlik görevlileri ve saha personeli ile mağdur olan yolcular arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Vatandaşlar, vergileriyle sağlanan hizmetin bu kadar kalitesiz ve düzensiz olmasına tepki gösterirken, saha personelinin çaresizliği de kameralara yansıdı. İBB yönetiminin ise bu izdiham karşısında sessizliğini koruması tepkileri daha da artırdı.

Ek seferler de yaraya merhem olmadı

Olay yerine ek ekiplerin sevk edildiği ve hattaki yoğunluğu eritmek için boş araçların yönlendirildiği öğrenilse de İstanbul halkı için cuma sabahı yine bir çileye dönüştü. Sosyal medyada ayağa kalkan vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacaktı, ancak duraklarda mahsur kaldık" diyerek yerel yönetimin vaatleri ile gerçekler arasındaki uçuruma dikkat çekti.

İBB operasyonunda flaş tutuklama: Van Damme ve Ahmet San'lı film platosu dosyasından skandal fışkırdı!

Gündem

İBB operasyonunda flaş tutuklama: Van Damme ve Ahmet San'lı film platosu dosyasından skandal fışkırdı!

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak

Gündem

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak

İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!

Gündem

İBB davasında yargı disiplini yerle bir oldu: Mahkeme salonunu basın açıklaması alanına çevirdiler!

Beceriksiz CHP’li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı

Gündem

Beceriksiz CHP’li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23