CHP'li İBB'nin ulaşım beceriksizliği vatandaşı çileden çıkardı: Metrobüs hattında "İnsan Barikatı!"

Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi kilit noktalarda peronlarda adım atacak yer kalmadı. İşe ve okuluna yetişmeye çalışan binlerce vatandaş, metrobüslerin durakları pas geçmesi üzerine adeta isyan bayrağını açtı. Mevcut yönetimin ulaşım planlamasındaki yetersizliği, sabah saatlerinde İstanbul’un ana arterini felç etti.

Vatandaş metrobüse siper oldu

Beylikdüzü mevkisinde gerilimin tırmanmasıyla birlikte bir grup yolcu, perona yanaşmaya çalışan araçların önüne atlayarak seferleri tamamen durdurdu. "Düzgün sefer istiyoruz" sloganları atan vatandaşlar, İBB’nin bu vurdumduymaz tavrına karşı adeta insan barikatı kurdu. O anlar sosyal medyada "İstanbul’da ulaşım iflas etti" yorumlarıyla paylaşıldı.

Güvenlik görevlileriyle sert kavga

Yolu açmaya çalışan güvenlik görevlileri ve saha personeli ile mağdur olan yolcular arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Vatandaşlar, vergileriyle sağlanan hizmetin bu kadar kalitesiz ve düzensiz olmasına tepki gösterirken, saha personelinin çaresizliği de kameralara yansıdı. İBB yönetiminin ise bu izdiham karşısında sessizliğini koruması tepkileri daha da artırdı.

Ek seferler de yaraya merhem olmadı

Olay yerine ek ekiplerin sevk edildiği ve hattaki yoğunluğu eritmek için boş araçların yönlendirildiği öğrenilse de İstanbul halkı için cuma sabahı yine bir çileye dönüştü. Sosyal medyada ayağa kalkan vatandaşlar, "Her şey çok güzel olacaktı, ancak duraklarda mahsur kaldık" diyerek yerel yönetimin vaatleri ile gerçekler arasındaki uçuruma dikkat çekti.