Birer koruma aparatı... Kılıf seçerken sakın bu 5 hatayı yapmayın! Meğer telefonları...

Kılıf seçerken sakın bu 5 hatayı yapmayın!
Modern teknoloji dünyasında akıllı telefonlarımızın en sadık eşlikçisi olan kılıflar, artık sadece birer koruma aparatı olmaktan çıkıp kişisel stilimizin bir parçası haline geldi. Telefonun arka gövdesini bir zırh gibi saran bu ürünler, her modele özel milimetrik kesimleriyle cihazı dış dünyanın tüm risklerine karşı izole ediyor. Ancak günümüzde bir telefon kılıfı seçmek, sadece "koruma" değil, aynı zamanda bir "kimlik" tercihi anlamına geliyor.
Telefon kılıfı alırken dikkat edilmesi gereken birçok özellik mevcuttur. Bunlar genellikle kılıfın özellikleri, telefon ile uyumu ve kullanıcının istediği kişisel özellikler etrafında şekillenir.
Telefon kılıfları hem estetik hem de koruma amaçlı kullanılırlar. Bu sebeple kullanıcılar, hangi özelliğe ağırlık vermek istediklerine karar vermeli ve telefon ile geçirdikleri süreyi ne için harcadıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar.
TELEFON KILIFI TERCİH EDERKEN YAPILAN 5 BÜYÜK HATA!
1.SADECE ESTETİK GÖRÜNÜŞE ODAKLANMAK Telefon kılıfı alırken yapılan en büyük hata, kılıfı sadece bir aksesuar olarak görmektir. Çok ince ve sadece desenli olan kılıflar, düşme anında darbeyi emme özelliğine sahip değildir.
2. KAMERA KORUMASINI İHMAL ETMEK Yeni nesil telefonlarda kamera lensleri oldukça dışarıda yer alır. Masaya koyduğunuz anda bile lensler kolayca çizilmeye açıktır.
Bu nedenle, kamera kısmında çıkıntılı bir çerçeveye sahip olan veya sürgülü kapaklı kılıfları seçerek lenslerinizi doğrudan temaslardan koruyabilirsiniz.
3. EKRAN YÜKSEKLİĞİNİ KONTROL ETMEMEK Kılıfı taktığınızda, kılıfın kenarları ekran seviyesinden biraz yüksek olmalıdır. Eğer telefon ekranınız kılıf ile sıfır sıfırsa, telefon ekran üstü düştüğünde darbeyi direkt cam alır.
Bu nedenle, yükseltilmiş kenar yapısına sahip kılıflar kullanarak ekranınızı zeminle temastan kurtarabilirsiniz.
4. ISINMA SORUNUNU GÖZ ARDI ETMEK Kalitesiz ve hava almayan plastik kılıflar, telefonun oyun oynarken veya şarj olurken aşırı ısınmasına neden olur. Bu da uzun vadede batarya sağlığınızın düşmesine yol açar.
5. YANLIŞ MODEL KULLANMAK Telefonunuzun marka-modeline uygun olmayan telefon kılıflarını kullanmak, bazen mikrofon deliklerinin kapanmasına veya tuşların sertleşmesine neden olur. Bu nedenle her zaman cihazının modeline tam uyumlu, hassas kesim yapılmış profesyonel aksesuarları kullanmaya önem verebilirsiniz.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23