CHP'li İBB'nin PKK'lı çalışanı böyle yalvardı: Beni Türkiye'ye iade etmeyin

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK ile bağlantısı ortaya çıkarılan CHP'li İBB çalışanı terörist Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı. Sosyal medyadan bir video paylaşan terörist Yurtsever, iade edilmesi halinde Türkiye'de kurşunlanacağı iftirasını atarak Yunanistan'a yalvardı.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye HDP'ye diyet borcu olarak işe alınan ve İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan ve işten atılan PKK/KCK'lı Serbun Yurtsever, Yunanistan'a kaçtı.

Türkiye'ye iftira attı

Türkiye'den kaçan PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere kucak açan Yunanistan'dan medet uman Yurtsever, paylaştığı videoda 6 kişi kaçtıklarını söyleyerek, iade edilmeleri halinde Türkiye'de kurşunlanacaklarını öne sürdü.

İllegal eylemlere katılmış

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever'in 2014'ün başında Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edilmişti.