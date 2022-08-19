CHP'li İBB'den Maltepe'de çileden çıkaran pankart

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli yağış meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışlarla birlikte megakentin pek çok noktasında su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle pek çok vatandaş mağdur olurken su baskınlarının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" sözleriyle büyük tepki çekti.

Maltepe'de araçlar suya gömüldü

İstanbul'da sağanak yağışın en etkili olduğu ilçelerden olan Maltepe'de yollar adeta göle dönmüş, pek çok araç suya gömülmüştü.

Maltepe'de çekilen görüntüler hala hafızalardayken İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler 'pes' dedirtti. İBB'nin yolların göle döndüğü ilçeye "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" yazılı afişler astığı görüldü.