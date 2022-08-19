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Gündem CHP'li İBB'den Maltepe'de çileden çıkaran pankart
Gündem

CHP'li İBB'den Maltepe'de çileden çıkaran pankart

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından Maltepe'de su baskınları yaşanmış, birçok noktada araçlar mahsur kalmıştı. Maltepe'de çekilen görüntüler halen hafızalardayken CHP'li İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler "pes" dedirtti. İBB, yolların göle döndüğü ilçeye "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" yazılı afişler astı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 20:31:00 -
CHP'li İBB'den Maltepe'de çileden çıkaran pankart

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli yağış meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışlarla birlikte megakentin pek çok noktasında su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle pek çok vatandaş mağdur olurken su baskınlarının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "153'e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" sözleriyle büyük tepki çekti.

Maltepe'de araçlar suya gömüldü

İstanbul'da sağanak yağışın en etkili olduğu ilçelerden olan Maltepe'de yollar adeta göle dönmüş, pek çok araç suya gömülmüştü.

Maltepe'de çekilen görüntüler hala hafızalardayken İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler 'pes' dedirtti. İBB'nin yolların göle döndüğü ilçeye "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" yazılı afişler astığı görüldü.

 

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Yorumlar

Hakkı

Maletpe de de olmaz tek de yazılır

İsmail emre

Kendim ettim kendim buldum türküsüylen dişini sıkacak istanbul lu. Zorla ibb nin başına geçmedi imamoğlu
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