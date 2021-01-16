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Gündem CHP'li İBB'den bir skandal daha! "Bubi tuzağı gibi"
Gündem

CHP'li İBB'den bir skandal daha! "Bubi tuzağı gibi"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 19:34:00 -
CHP'li İBB'den bir skandal daha! "Bubi tuzağı gibi"

Esenyurt'ta trafiğin en yoğun olduğu kesimlerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet ile Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki döner kavşakta düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

Mevcut döner kavşağın bir bölümü korunurken, belirlenen adanın çevresine büyük bir armut şeklinde yeni düzenleme yapılması için beton bloklar yerleştirildi.

Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her zamanki gibi dönmek isteyince duramayarak araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı.

Bölgede bulunanlar Cuma günü bu nedenle 3 ayrı kaza olduğunu belirtti.

"Zararımızı kim karşılayacak?"

Sefa Çetin isimli sürücü, "Belediye burada çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor. Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman çalışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı. Şimdi benim aracım kaldırıma çıktı. Benim zararımı kim karşılayacak? Bu bölgede bu kadar büyük bir göbeğe hiçbir şekilde gerek yoktu. Kısıtlamalar varken neden şimdi yapıyorlar? Memnun değilim." diye konuştu.

Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan ise, kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi. Burası bir göbek önünü kapatmışlar. Bu kadar şeye gerek yoktu. Işıklandırma sistemi ile buradaki sorunu çözebilirlerdi." dedi.

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