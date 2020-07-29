CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olay gönderme

Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Bunun ardından Gazeteci Yazar Kenan Kıran, Fazilet Durağı yalanıyla ilgili Başsavcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesini hatırlatarak, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği yalanlardan ötürü 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi.

İmamoğlu'nun Fazilet Durağı yalanlarını paylaşan Kıran, "47 saniyelik videoda işine giden vatandaşlara hakaret var, 2 somut yalan var ve en önemlisi (hiçbir yolcunun binmediği duraktan) yolcuların bindiğini iddia edip kanın donması var.." ifadelerini kullanmıştı.

Tweetini tekrar gündeme getiren Kıran, CHP'li İmamoğlu'na "Geçmiş olsun.. Yalan söylemek suç kapsamına alındı.." dedi.