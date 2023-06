CHP’li Gürsel Tekin'den gündemi sarsacak itiraf! Resmen şok olacaksınız

CHP'de 2 yıl süreyle Genel Sekreterlik, 4 yıl da Genel Başkan Yardımcılığı yapan Gürsel Tekin, Uğur Dündar'a mektup gönderdi.

Tekin'in seçim yenilgisinin nedenlerini analiz ettiği ve seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yollarını anlattığı mektubu Dündar, Sözcü gazetesindeki yazısında paylaştı.

"Liyakat sistemi partimizde de uygulanmalı"

Partinin geçmişte daha önce başarılı olmuş uygulamalardan ders çıkarmadığını yazan Tekin, "Yaşadığımız sorunların özünde temel bir gerçek var" diyerek CHP yönetimine şu ifadelerle çağrıda bulundu:

"Partimizi halka açmak zorundayız. Herkes üye olabilmeli. Herkes hesap verebilir olmalı. Boş sandıklar varsa, buradaki örgütler hesap vermeli. Eleştiri ve özeleştiri kültürü partimize yeniden gelmeli. Biat kültürü silinmeli. Türkiye'ye vaat ettiğimiz liyakat sistemi partimizde de uygulanmalı.

Akıl, mantık, bilim Türkiye'de yönetime egemen olmalı diyorsak, akılla, mantıkla, bilimle ve ehliyetle partimiz yönetilmeli. Üyeler hak sahibi olmalı ve hesap sormalı. Bütün bunların sonucunda da parti yöneticileri değerlendirilmeli.

Asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi kamu yönetiminde görmek istediğimiz çoğulcu, demokratik, şeffaf, hesap verebilir, liyakat ve ehliyete önem veren anlayışı her hücresinde yaşamalı.

Seçimden seçime çalışma diye bir şey yoktur. Bir siyasi parti 7/24 seçim için çalışır. Bir seçim biter, diğerini kazanmak için hemen harekete geçilir. Örgütlerimiz her an sokakta, her an vatandaşın yanında, her an halkın içerisinde olmak zorundadır.

Sadece sosyal medya ve internet üzerinden bireysel şikayetlere, çok paylaşılan içeriklere ve serzenişe dayalı bir kampanya yürütmek başarısızlığın da anahtarıdır.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden herkesin gereken dersi çıkartacağını umuyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıllıca bir iş değildir. İlerlemenin yolu, hataları kabul ederek değişmekten geçer."