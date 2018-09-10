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CHP'li eski Başkan'dan partiyi karıştıracak kitap!

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Eski CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Uğur Gedik'in yazdığı kitap CHP’yi karıştıracak!

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
CHP'li eski Başkan'dan partiyi karıştıracak kitap!

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın en yakınındaki kişilerden biri olan Eski CHP Beşiktaş İlçe Başkanı olan Uğur Gedik'in kitabı CHP’yi karıştıracak!

İşte kaleme alınan o bölümler: Hazinedar, başkan olduğu dönemde hakkındaki dosyaları sümenaltı eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, her yaş gününde Beşiktaş Belediyesi envanterine kayıtlı tabloları gönderdi. Hazinedar’ın Mecidiyeköy’deki ofisinde toplantı yapıldı. Toplantıya katılan Veli Ağbaba ‘Burada olduğum bilinmesin’ dedi. Beltaş işçilerine nasıl dayak atılacağı konuşuldu. Hazinedar’ın ayarladığı kişiler ertesi gün parka gelen işçileri dövdü.

Uğur Gedik'in kitabına göre: Hüseyin Avni Sipahi ve Murat Hazinedar’ın ayarladığı ve Beşiktaş Belediyesi’nde çalışmayan kişiler BELTAŞ işçilerine kemer ve sopalarla saldırdı.

4 İLİN SEÇİM MASRAFLARI

Hazinedar’ın bir imar planını onaylamasının ardından kendisini uyaran Kılıçdaroğlu’na ‘4 ilin seçim masraflarını karşılıyorum. Parayı nasıl bulacağım’ yanıtını veriyordu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:12
  1. İçişleri Bakanlığı
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