CHP'li Engin Altay'a büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, AK Parti MKYK toplantısında "seçimin ertelenmesini" konuşabileceklerini söyleyen Ömer Çelik'e "Konuşamazsınız" diye çıkışan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a tepki gösterdi. Ardıç, "Sayın Altay böyle davranıyorsa, bize de ne yazıp ne yazamayacağımızı söylesin bari. Hoş olurdu... Seçimi niçin kazanamayacağınızı yazayım mı Sayın Altay?" dediği yazısında şunları kaydetti:

"İktidardaki partinin ne konuşacağına ne konuşmayacağına muhalefetteki parti karar veriyor.

Burası Türkiye, oluyor böyle şeyler.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısında "seçimin ertelenmesini" konuşabileceklerini söylemiş...

Belki Cumhurbaşkanı da tartışacak. Bu da çok doğal.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Konuşamazsınız" demiş!

Ona soracaklar, o neye izin veriyorsa onu konuşacaklar.

Savaş durumu varsa bile o da partide konuşulamazmış, ancak Meclis'te konuşulabilirmiş.

Anayasa böyle konuşmayı yasaklıyormuş.

Seçimin erteleneceği yok, zamanında yapılacak. Belki bir ay önce yapılacak.

Erkene almayı konuşmak serbest, ertelemeyi konuşmak yasakmış.

***

Sayın Altay böyle davranıyorsa, bize de ne yazıp ne yazamayacağımızı söylesin bari.

Hoş olurdu...

Seçimi niçin kazanamayacağınızı yazayım mı Sayın Altay?

Yoksa bunu CHP'nin MKYK'sında konuşsanız daha mı ilginç ve sağlıklı olurdu?

Bir de aday gösterseniz, o daha da ilginç."