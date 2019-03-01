CHP'li Celal Çelik'ten FETÖ itirafı: Talimatları Kılıçdaroğlu'ndan aldık CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye destek için verdiği talimatları ayrıntılarıyla anlattı.

2017 yılında FETÖ'den gözaltına alınan CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Celal Çelik, bir televizyon yayınında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye destek için verdiği talimatları ayrıntısıyla anlattı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye nasıl destek olduğunun itirafı CHP'li Celal Çelik'ten geldi. CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı da olan Celal Çelik, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin internet sitesinde yayınlanan talimatlarla FETÖ yayın organına destek istediğini söyledi. "FETÖ kanallarına destek için talimat verdi" Sabah'ın haberine göre; "CHP'nin web sayfasında yazı yayımlandı. Talimat verildi ve genelge gönderildi." diyen CHP'li Celal Çelik, başta talimata uymadığını sonrasında "Ey Celal sen avukatı olarak iptal etmezsen 'Kılıçdaroğlu avukatına söz geçiremiyor derler' dendiğini anlattı.

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