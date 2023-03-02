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Aktüel CHP'li Bornova belediye başkanı birilerini kızdıracak! Herkes şaşkın...
Aktüel

CHP'li Bornova belediye başkanı birilerini kızdıracak! Herkes şaşkın...

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un depremle ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Deprem sonrası eleştirilere katılmadığını söyleyen İduğ, "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 16:18:00 -
CHP'li Bornova belediye başkanı birilerini kızdıracak! Herkes şaşkın...

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un depremle ilgili sözleri sosyal medyayı salladı. Deprem sonrası eleştirilere katılmadığını söyleyen İduğ, "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok." dedi.

Bornova Belediyesi Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un başkanlığında gerçekleştirildi.

"Sözbizde" adlı yerel haber sitesinde yer alan habere göre depremin haberini aldıktan sonra yardımlar için bölgeyle iletişime geçtiğini söyleyen İduğ, “Deprem bölgesine telefon açtım. Çadır yardımı için ancak kefen istendi. Malatya ve Hatay’a 32 TIR daha yola çıktığını ekledi. Gelen yardımların ve çadırların gerçek kişilere gitmesi çok önemli 160 ekip gitti. Hala 2 ekibimiz daha orada. Adıyaman’ın ihtiyaçlarını tek tek öğrenerek ekibimiz arabayla giderek Adıyaman’a teslim etti. Adıyaman’da görev yapan askerimize de 250 çadır teslim ettik. 13.5 milyon nüfusa hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış. Hatay’da 150 bin bağımsız ev var 129 bini yıkılmış içine giremezsiniz. Bu binlerde moloz altında binlerde insan var. Bugün o molozları kaldırsanız milyonlarca kamyon gerekiyor” sözlerine yer verdi.

"Kimse devlete laf etmesin"

İduğ, deprem ile ilgili eleştirileri de haksız bulduğunu ifade ederek, “Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok. İstediğiniz kadar arama kurtarma ekibi yollasanız yollayın istediğiniz sonucu alamazsınız” açıklamasını yaptı.
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Yorumlar

resat

chp de yeralamayacak kadar, akıllı ,sagduyulu, fanatik olmayan,biri ,hemen ihraçederler,,
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