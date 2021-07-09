CHP’li belediyeye yönelik dikkat çeken suçlama: Asfaltta bir kalemde 64 milyon lira zarar etti!

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerinde usulsüzlük iddialarının arkası kesilmiyor. Asfalt ihalelerini ancak zorunlu hallerde yapılmasını öngören 21/b maddesi ile gerçekleştirerek ihale yasasını bypass eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu kez bir ihalede bir kalemde kamuyu 64 milyon TL zarar ettirdiği ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "açık ihale" yerine ihale kanununun ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek 21/b (pazarlık usülü) maddesine dayanarak ihale yapmayı tercih ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son asfalt ihalesinde 64 milyon lira zarar ettiği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlediği 374.047.349,93 TL yaklaşık değer ve 255.079.677,16 TL sınır değerdeki "Ankara Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İdare Malı Bitüm ve Astar ile Granür Temel (GT) ve Çift Kat Tip-2 Astarlı Bitümlü" asfalt ihalesini Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti., 260.312.216,33 TL'lik teklifle kazandı.





SABAH'ta yer alan habere göre; İlk ihalede Makimsan Asfalt isimli firma 270.501.657,37 TL'lik teklif ile 7. sırada kalarak ihaleyi kaybetti. Aynı firma 1 hafta sonra BELKO'nun düzenlediği ihalede ortaya çıktı ve bu kez Belko'nun da 21/b maddesi üzerinden açtığı ihaleyi 2. teklifte 196.830.697,54 TL'ye inerek kazandı.

Danışıklı ihale iddiası

İlk ihaleyi 270 milyon lira teklif vererek kaybeden Makimsan Asfalt ikinci ihalede 196 milyon TL'ye inerek aynı teklifi ilk ihalede vermeyerek BELKO'nun ihaleyi kazanmasını sağlamış oldu. İlk ihalede ikinci ihaledeki teklifini vermeyen ve bu yolla Belko'nun kazanmasını sağlayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 64 milyon lira zarar ettiren Makimsan Asfalt, bir taraftan da BELKO'ya 64 milyon TL kazandırmış oldu. Sayıştay'ın daha önceki asfalt ihalesinde 21/b maddesi ile usulsüzlük yapıldığını tespit ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi 64 milyon TL kurumsal olarak zarar ettiği bildirildi.

Sayıştay, pazarlık usulü asfalt ihalesini usulsüz bulmuştu

Sayıştay; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve genel olarak plent-miks temel ve iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılmasından ibaret olan 2020/455969 ihale kayıt numaralı yapım işinin temel ihale usulleri yerine pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği tespit edildiğine dikkat çekmişti. Sayıştay raporunda; söz konusu ihalenin incelenmesi sonucunda, ihale bedelinin 92 milyon TL'nin üzerinde olduğu, bu tutarın 40 milyon TL'lik kısmının plent-miks temel yapılması, 11 milyon TL'lik kısmının ise iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılmasından ibaret olduğu, geri kalan tutarın da genel olarak bu iki imalatın yapılması için gerekli olan asfalt sökümü, reglaj, nakliye gibi iş kalemlerinden oluştuğuna dikkat çekildi.







