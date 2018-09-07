CHP'li belediyeden seçimlere makarnalı hazırlık

CHP yerel seçim çalışmalarına erken başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla girilen 9 seçimden de hezimetle ayrılan parti, Mart 2019 seçimleri öncesi yine bir hezimete uğramamak için bir takım önlemler almaya çalışıyor.

Daha fazla belediyeyi kazanmayı hedefleyen CHP, elindeki belediyeleri kaybetmemek için de bazı önlemler alıyor.

MAKARNACI CHP

Bunlardan biri de gıda yardımları oldu. AK Parti hükümetini yıllardır gıda yardımı yaptığı için suçluyan CHP'nin Çankaya Belediyesi, makarna dolu gıda kutularını dağıtmaya başladı.