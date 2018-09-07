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CHP'li belediyeden seçimlere makarnalı hazırlık

AK Parti'nin vatandaşlara yaptığı gıda yardımlarını eleştirerek 'Makarnayla oy alıyorsunuz' diyen CHP'nin Çankaya Belediyesi yerel seçim için göz boyamaya başladı. CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dolu gıda kutularını yerel seçimlere hazırlık kapsamında vatandaşlara dağıttı.

07 Eylül 2018 Cuma 10:18
CHP'li belediyeden seçimlere makarnalı hazırlık

CHP yerel seçim çalışmalarına erken başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla girilen 9 seçimden de hezimetle ayrılan parti, Mart 2019 seçimleri öncesi yine bir hezimete uğramamak için bir takım önlemler almaya çalışıyor. 

Daha fazla belediyeyi kazanmayı hedefleyen CHP, elindeki belediyeleri kaybetmemek için de bazı önlemler alıyor.

MAKARNACI CHP

Bunlardan biri de gıda yardımları oldu. AK Parti hükümetini yıllardır gıda yardımı yaptığı için suçluyan CHP'nin Çankaya Belediyesi, makarna dolu gıda kutularını dağıtmaya başladı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:18
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  6. Çankaya Belediyesi
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YORUM YAZ

  • karadağlıkaradağlı1 sa önce
    ...Allah cc Kuranında ne buyuruyor, adaletli olun...
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    halkınparası halka dönüyorbütünpartiler yapsın sizde kurugıda verinkardeşim afişlerepara vereceğinize halka gıda yardımı yapınzatenherkesin oyu gizliistediğimyereatarım.....
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ2 sa önce
    Akp seçmeni için makarnacı diye bitaraflarını yırtan çığırtkan soysuzlar bakın bakalım kimmiş makarna dağıtıcılar......
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