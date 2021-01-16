CHP'li belediyeden büyük skandal! İhtiyaç sahipleri için toplanan kıyafetleri çöpe attılar

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Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'li belediyelerde yaşanan son olay büyük infiale yol açtı. CHP'li Battal İlgezdi idaresindeki Ataşehir Belediyesi'nde yaşanan skandal büyük tepki topladı.

CHP'li belediyenin ihtiyaç sahipleri için gönderilen elbiseleri çöpe attığı ortaya çıktı. Olay İnönü Mahallesinde Ataşehir Belediyesi'ne ait Sosyal Hizmet Merkezi'nin önünde kaydedildi.

Görüntülerde CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin hayırsever vatandaşların ihtiyaç sahipleri için gönderdiği kazak, pantolon, mont ve ayakkabı gibi giyim malzemelerini çöp kamyonuna doldurduğu görüldü.

O anları telefon kamerasıyla kayda alan vatandaş duruma isyan ederek "İnsanlardan 'yardım edeceğiz' diyerek topladıkları elbiseleri çöpe atıyorlar. Kim yapıyor bunu CHP'li Ataşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyeye ait sözde "Sosyal Hizmet Merkezi"nde hergün binlerce kıyafetin toplandığını söyleyen vatandaş, belediye ekiplerinin iyi olan kıyafetleri kendilerine ayırdığını kalanları ise çöp kamyonuna doldurduğunu ifade etti.

"Soğuk kış ayında bu kadar yardıma muhtaç insanımız varken CHP'li Ataşehir Belediyesi bunları yapıyor" diyen vatandaş, "Yazık gerçekten çok yazık. Hakikaten inanılır gibi değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'li belediyenin skandal görüntüleri sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.