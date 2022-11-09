  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li belediye tam gaz çalışıyor... İlçede heykel koyacak yer kalmadı!
Gündem

CHP'li belediye tam gaz çalışıyor... İlçede heykel koyacak yer kalmadı!

Hizmet belediyeciliğini heykel dikmek olarak algılayan CHP'li belediyeler çalışmalarına son sürat devam ediyor. CHP’li Kuşadası Belediyesi'nin heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergilemesiyle ilçede adeta heykel konulacak yer kalmadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 11:49:00 -
CHP'li belediye tam gaz çalışıyor... İlçede heykel koyacak yer kalmadı!

Ele geçirdikleri belediyelerde heykel dikme yarışına giren CHP'li başkanlar arasında Ömer Günal da yer alıyor.

Türkiye yerli otomobil Togg'un gururunu yaşarken CHP'li belediyelerde heykel yarışı hız kesmeden sürüyor. CHP’li Kuşadası Belediyesi, bu sefer de heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergiledi. Eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündeme gelen Kuşadası Belediyesi, heykelcilik adına bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi. Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.

Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.

Ecevit'lere benzemeyen heykel

5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Ecevit çiftinin fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirmişti.

Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan'ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.

Heykelin Ecevit çiftine benzememesi ise eleştiri konusu oldu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Devlet heykel israfının önüne geçmeli. Belediye ler deki başı boşluk ben yaptım oldu işleri artık bitmeli.

....m

Zaten bunlar putperestler millete yapacakları bir şey yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23