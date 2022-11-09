CHP'li belediye tam gaz çalışıyor... İlçede heykel koyacak yer kalmadı!

Ele geçirdikleri belediyelerde heykel dikme yarışına giren CHP'li başkanlar arasında Ömer Günal da yer alıyor.

Türkiye yerli otomobil Togg'un gururunu yaşarken CHP'li belediyelerde heykel yarışı hız kesmeden sürüyor. CHP’li Kuşadası Belediyesi, bu sefer de heykel sempozyumunda yaptırılan heykelleri sergiledi. Eski Başbakan Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Ecevit'e benzemeyen heykelle gündeme gelen Kuşadası Belediyesi, heykelcilik adına bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, 26 Eylül-4 Kasım tarihleri arasında 'müzik' teması ile 3. Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenledi. Heykel sempozyumu sonrası ortaya çıkan heykeller, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sergilenmek üzere sahil şeridine yerleştirildi.

Heykeller, önümüzdeki aylarda belirlenecek farklı noktalarda kalıcı olarak sergilenecek.

Ecevit'lere benzemeyen heykel

5 Kasım 2006’da hayatını kaybeden eski Başbakan Bülent Ecevit’in 16’ncı ölüm yıl dönümünde Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla Ecevit çiftinin fotoğraf karelerinden birini heykel haline getirmişti.

Gazeteci Kadir Can tarafından bir seçim gezisi sırasında çiftin ağaç altında dinlenirken çekilmiş fotoğrafından yola çıkan heykeltıraş Volkan Doğan'ın yaptığı 2 metre uzunluğundaki heykel, Güvercinada Caddesi’nde bulunan Bülent Ecevit Parkı’na yerleştirildi.

Heykelin Ecevit çiftine benzememesi ise eleştiri konusu oldu.