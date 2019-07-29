CHP'li belediye İsmet Özel'in derneğine ait tabelayı kaldırdı CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi skandal kararlar almaya devam ediyor. Tartışmalı işçi kıyımlarının yaşandığı CHP'li belediye, şimdi de İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" isimli dükkânının tabelasını kaldırtarak büyük tepki çekti.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birimlerinin İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" isimli dükkânının tabelasını kaldırttı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, şair ve mütefekkir İsmet Özel'in Fahri Genel Başkanı olduğu İstiklal Marşı Derneği'nin kooperatifi "Pazar Ola’nın Osmanlı Türkçesi tabelasını kaldırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birimlerinin İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" isimli dükkânının tabelasını kaldırması sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya kulanıcılarının konuya ilişkin paylaşımlarından bazıları şu şekilde: Adana'da İstiklâl Marşı Derneği'nin "Pazar Ola" isimli dükkânının "Türk Elifbası"yla yazılmış tabelasının zabıta marifetiyle kaldırıldığını öğrendim. Türk Elifbasına yasak koyanları yasaklamak boynumuzun borcudur! Suriyelilere yasak koyayım derken Osmanlı Alfabesine de savaş açtık. Meselenin özü aslında buydu ya neyse. Bu tabela Suriyeliler yokken vardı.

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