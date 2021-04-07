CHP'li belediye hasta aracına bile sahip çıkamadı

CHP idaresindeki Esenyurt Belediyesi'ne ait hastane nakil aracı ödenmeyen borçlar nedeniyle haczedildi. Vatandaşların parasını boş işlere harcayan CHP'li belediyenin hasta nakil aracını hazcettirmeyi başarması "bu kadar olmaz" dedirtti.

Belediyeye ait araç diyaliz hastası bir kişiyi hastaneye götürdüğü sırada D-100 Karayolu üzerinde trafikte durduruldu. Polis ekipleri, aracın hastaneye kadar gitmesine izin verdi. Daha sonra borcunu ödemeyen belediyeye ait araca polis tarafından el konuldu. Trafikten men edilen hasta nakil aracı Büyükçekmece’de bulunan bir otoparka çekildi.

Hasta nakil aracına bile sahip çıkamayan CHP'li belediyelerin vatandaşlara nasıl hizmet götüreceği merak konusu olurken işbilmez belediyeden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.