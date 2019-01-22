CHP'li belediye hakkında soruşturma başlatıldı

Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

Arama yapıldı

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.

Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.