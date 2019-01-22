CHP'li belediye hakkında soruşturma başlatıldı
Edirne Belediyesi'ne zimmet ve faturalardaki usulsüzlük iddiasıyla soruşturma açıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede incelemeler yapıldı.22 Ocak 2019 Salı 14:34
Edirne Belediyesinde "zimmet" ve "su faturalarının tahsilatında usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.
Arama yapıldı
Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı.
Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.
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