CHP'li Belediye Başkanı verilen cezayı fırsata çevirdi: 1 ay tatile çıkıyoruz!

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 2006 yılında belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan 38 günlük hak mahrumiyeti aldı.

Konuyla ilgili Bodrum Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında değerlendirmede bulunan Kocadon, yargılama sürecinin devam ettiğini, ancak bugünden itibaren Bodrum Kaymakamlığından gelen tebligatla, bir ay belediye başkanlığı görevine ara verdiğini bildirdi.

Daha önce de bu tür süreçlerden geçtiklerini aktaran Kocadon, "Hiçbir zaman ne halkımıza ne de devletimize küsmedik. Özellikle yüce Türk yargısının da doğruluğuna olan inancına da hep inandık. Eminim ki bu süreçte de yüce Türk yargısı güzel bir karar verecektir." dedi.

Konunun bir duvarın yıkım meselesinden kaynaklandığını belirten Kocadon, şöyle devam etti:

"Duvarı geç yıkmamızdan dolayı açılmış bir davadan yargılandık. Bu yargılamanın sonunda hapis ve para cezası almıştık. Buna itiraz etmiştik, biz bu duvarın yıktığımız için, bu cezanın verilmemesi için. Sonra savcılıkta itiraz etmiş ve sonuçta Yargıtay bir para cezasıyla belediye başkanlığından 38 gün hak mahrumiyeti vermiş. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde imar barışı çıktı. Özellikle yapı kayıt belgesini alan her vatandaşımızın bütün cezaları Türk Ceza Kanunu'nun 184. Maddesince bütün davaları düştü. Ama hala gördüğünüz gibi, bu imar barışı çıkmasına rağmen, yargılanan yerel yöneticilerimiz ve ceza alan yöneticilerimiz var. Onun için ben bu imar barışının gündeme gelmesinde büyük emeği olan özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Adalet Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının tekrar bu imar barışını gözden geçirmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz imar barışından faydalanarak bir dava açtık. Umuyorum ki Türk adaleti en kısa sürede bununla ilgili kararını açıklayacaktır."

“BİR AY TATİLE ÇIKIYORUZ”

Kocadon, vatandaşları Bodrum'a tatile yapmaya çağırarak, "Bir ay tatile çıkıyoruz. Bodrum'un en güzel mevsimi, en güzel ayları. Anadolu halkına tekrar bu aylarda da Bodrum'a tatile davet ediyorum. Belki onlarla sahilde bir restoranda, bir eğlence bir gece kulübünde karşılaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Bodrum ilçesinde 20 yıla yakındır belediye başkanlığı yaptığını vurgulayan Kocadon, hiçbir zaman böyle bir tatil yapamadığına işaret etti.

Kocadon, "Bunu da bir tatile çevirip Anadolu halkıyla belki bir tekrar tatil yapma şansına sahip olurum. Bir ay gibi kısa bir ayrılık olacak. Özellikle meclis üyelerimin vermiş olduğu bu desteğe çok teşekkür ediyorum. Onlar seçildiği günden beri hep benimle beraber hep benim yanımda durdular. Cuma günkü meclisimiz kendi arasında bir aylık belediye başkanını seçecek. Onun için yeni seçilecek arkadaşın her zaman yanında olacağım ona yardımcı olmaya devam edeceğim. Yeni seçilen arkadaşımıza da başarılar dilerim." dedi.

Kocadon, Bodrum Adliyesine tekrar yargılanmak için müracaatta bulunduğunu kaydetti.