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Gündem CHP'li başkanın kadın tacizi TBMM'ye taşındı
Gündem

CHP'li başkanın kadın tacizi TBMM'ye taşındı

Alkol kullanıp belediyeye ait araçla bir kadın sürücüye çarpan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın rüşvet ve üstü kapalı tehditle çarptığı kadını susturmaya çalıştığı ortaya çıktı. Kılıç'ın bu skandalı TBMM'ye taşındı. AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy olayın takipçisi olacaklarını belirterek "Ülkemiz ve milletimiz için sorun hâline gelen bu aciz zihniyeti kınadığımı buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:49:00 -
CHP'li başkanın kadın tacizi TBMM'ye taşındı

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü bir şekilde araç kullanırken bir kadın şoföre çarpıp kaçtığı ortaya çıktı. Belediyeye ait araçla kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan Kılıç'ın kazanın üstünü örtmeye çalıştığı öğrenildi.

Kılıç'ın kendisine susması için rüşvet teklif ettiğini söyleyen mağdur kadın, "Bizi ikna etmeye çalışıyorlar ‘para verelim, rüşvet verelim’ diyorlar" dedi.

Kılıç'ın özel kalem müdürünü kendisine göndererek susmasını istediğini ve üstü kapalı bir şekilde tehdit edildiğini ifade eden mağdur kadın şunları söyledi:

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar 'para verelim, rüşvet verelim' diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen."

Çarptığı kadını üstü kapalı bir şekilde tehdit eden CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a AK Parti'den çok sert tepki geldi. TBMM'de konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimini eleştirdi.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Özsoy mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde CHP'li Maltepe Belediyesinin kabarık siciline bir yenisini daha eklediğini gördük. CHP'li Belediye Başkanının alkollü bir şekilde kaza yaptığı ve olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Ayrıca bu yetmezmiş gibi kendisine çarptığı söylenen kazazedeye susması ve olayı örtbas etmesi için para teklif edildiği ve örtülü bir şekilde tehdit edildiği de iddia edilmektedir.

Ülkemiz ve milletimiz için sorun hâline gelen bu aciz zihniyeti kınadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Her fırsatta kadına şiddete karşı olduklarını söyleyen ancak partilerinin içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan CHP yönetiminin bir kadın sürücüye gece yarısı hem de alkollü bir şekilde çarpıp kaçtığı söylenen bu Belediye Başkanına ne tür bir tavır alacağının takipçisi olacağız."

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