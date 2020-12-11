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Aktüel CHP’li Başkan fena rezil oldu! Algı operasyonu elinde patladı
Aktüel

CHP’li Başkan fena rezil oldu! Algı operasyonu elinde patladı

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, Akdeniz ilçesinin mahalleleri ve sokaklarında çöp dağları olduğunu söyledi. Ancak çöp dağlarının CHP'li belediye tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:48:00 -
CHP’li Başkan fena rezil oldu! Algı operasyonu elinde patladı

AK Partili Akdeniz Belediyesini kötülemek isterken kendi ekibinden haberi olmayan CHP'li Vahap Seçer'e, çöp yığınlarını ve molozları büyükşehir belediyesi ve MESKİ logolu kamyonlarla oluşturulduğu Akdeniz Belediye Başkanı M Mustafa Gültak tarafından fotoğraflarla belgeledi.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Gültak, Akdeniz ilçesine bağlı 65 mahallede 7 gün 24 saat esası ile çalıştıklarını belirterek, "Fotoğraflarda ve cep telefonu ile çekilen videoda, Akdeniz ilçemiz sınırlarında yer alan Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken 34 CIP 750 ve 01 UH 021 plakalı kamyonlar görülmektedir. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ve ismi, diğerinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) logosu yer almaktadır" dedi.

Gültak, "Kamyonların, alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökülmeye devam etmiştir" dedi.

"Komplo kokan" hareketler

Meclis toplantısında Seçer'in kendisini mahalle ve sokakları temizlememekle ve çöp ve atık dağlarına 'mahkum etmekle' itham ettiklerini söyleyen Gültak, "Büyükşehir ve MESKİ'ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesi'ndeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Yine soruyorum, sahada görevli personel arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve esenliği için, Akdeniz'in temizliği için gece-gündüz demeden özveriyle çalışırken, kamyon kamyon çöp ve moloz dökülmesiyle ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer'in ve MESKİ yetkililerinin, bize yönelik 'komplo kokan' bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?" dedi.

Başkan Gültak, olayla ilgili yasal işlem başlattıklarını belirtti.

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