0553 313 94 23

CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden başkan aday adayı olan CHP'li Ali İrfan Akın, partisinin politikalarına kızarak AK Parti'ye geçti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:05
CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti

CHP'den Sakarya Kaynarca ilçesi Belediye başkan aday adayı, partisinin yöneticilerinin olumsuz tavırlarına kızarak AK Parti'ye geçti.

Sakarya Kaynarca ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye başkanı aday adayı partisinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu. Kaynarca Gölce mahallesinde ikamet eden ve uzun süredir gönül verdiği Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticilerinin tavırlarına kızan Ali İrfan Akın, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Rozeti takıldı

Kaynarca AK Parti İlçe Başkanlığına gelen Ali İrfan Akın’a üyelik rozeti, İlçe Başkanı Ferhat Onkun tarafından takıldı. AK Parti'ye geçtiği için mutlu olduğunu ifade eden Akın, yerel seçimlerde tüm enerjisini partisine destek olmak için harcayacağını söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:05
  1. CHP
  2. Ali İrfan Akın
  3. AK Parti
  4. AK Parti İl Başkanı
  5. Sakarya
  6. Kaynarca CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı
    1. 2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı
    2. Albayrak imzaladı! Bakanlıktan kira..
    3. Albayrak: 2018’de bütçe açığı hedefini..
    4. Yer: Mersin... Askeri helikopter..
    5. "Avanak Avni" heykelinin çalınmasına..
    6. Kayseri’de yarın okullar tatil mi?..
    7. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    8. CHP'li başkan adayı AK Parti'ye geçti
    9. Diyarbakır'da petrol boru hattından..
    10. Kemalist Cumhuriyet’in FETÖ’cü..
    11. 15 Temmuz'un kilit ismi hakim..
    12. TMO ürünleri ePttAVM.com’dan da..
    13. Döviz kurları
    14. 541 kişi iş makineleriyle kurtarıldı!
    15. ANALİZ - Beyaz Saray'da iki Amerika
    16. Gaziantep CHP İYİ Parti ortak adayı..
    17. Derin dondurucuda feci ölüm!
    18. Meydanlara Boğaziçi Yönetim’in eli..
    19. Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl..
    20. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var