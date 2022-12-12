CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde saza caza para var emekçiye yok

Belediye bünyesinde çalışan işçiler, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından iş bırakma eylemi başlattı. Yetkililerin, hesaplarında işçiye ödenecek paranın olmadığını belirtmesinin üzerine işçiler haklı bir eyleme imza attı.

Karar sonrasında belediye yetkilileri, işçilere tutanak tutma tehdidinde bulunsa da çalışanlar kararlarından vazgeçmedi. Belediye binası önünde toplanan kalabalık, "hak, hukuk, adalet" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine 5 aydır maaş alamayan işçilerin yanına gelen CHP'li başkan Battal İlgezdi, çalışanlara ileriki günlerde ödeme yapılacağını belirtse de çalışanlar ikna olmadı. Bu sırada bir işçi tarafından yöneltilen sorunun ardından İlgezdi, öfkesine hakim olamadı.

İlgezdi işçinin, "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusuna, "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıt verdi.