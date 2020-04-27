CHP'li Aksünger Türkiye'nin İsveç'teki vatandaşlarını kurtarmasını hazmedemedi

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan, Emrullah Gülüşken adlı 5 çocuk babası gurbetçi işçi, 15 gün önce rahatsızlanmış ve doktora gitmişti. Testi pozitif çıkan ve koronavirüsüne yakalandığı tespit edileb işçi tedavi altına alınmamış ve evine yollanmıştı.

Kızı Leyla ailenin sesini türkiye’ye duyurdu!

Talihsiz işçi Emrullah Gülüşken’in çocuklarından Leyla Gülüşken, sosyal medya hesabından babasının yaşadığı durumu anlatarak, Türkiye’ye sesini duyurmak istedi. Genç kızın feryadını duyan Sağlık Bakanı Fahrettin Altun, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Baba ve 3 çocuğu ambulans uçakla ankara’ya getirildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babanın özel ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine koronavirüs hastası baba Emrullah Gülüşken ile 3 çocuğu, dün Ankara Şehir Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınmıştı.

Aksünger hastanın neden getirildiğini anlamamış!

CHP eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Erdal Aksünger, bu gelişme üzerine hastanın kızı Leyla Gülüşken’in bir açıklamasından alıntı alarak hastanın neden getirildiğini anlamadığına dair sosyal medya hesabımdan bir açıklamada bulundu.

İşte Aksünger'in o skandal paylaşımı;

“İsveç’ten Türkiye’ye getirilen Hastanın kızı:

"Doktor ciddi olduğunu anlayınca ambulans gönderdi. 1 saat sonra babam aradı. Kızım benii alın,hastanede yapamıyorum. Doktor, ‘akciğerlere inmediğini ve ilaç alması gerektiğini’ söyledi"

Türkiye’ye niye getirildi ?

Anlamadım !!"

CHP’li Aksünger’e büyük tepki

CHP’li Erdal Aksünger’in bu paylaşımına çok sayıda kişi tepki gösteren mesajlarla karşılık verdiler.

”Parlatın şu paslanmış kalplerinizi..”

İç mimar, tasarımcı ve sanat yönetmeni Meral Akçay’da yayınladığı mesajda, Sünger’i eleştirerek, ”Parlatın şu paslanmış kalplerinizi..” diye yazdı.

"Sevgili Leyla’nın sesini duyan Sağlık Bakanının talimatıyla İsveç’e ambulans uçak yollandı, tedavisi için Türkiye’ye geliyorlar. Hem ülke adına, hem o insanlar adına böyle bir sevince siyaseti dahil edenleri hiçbir zaman anlayamayacağım! Parlatın şu paslanmış kalplerinizi.."