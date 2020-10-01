CHP'li Akın: "Elektriğe yapılan son zamlarla Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadık"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektriğe yapılan son zamlarla Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadık." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi, ticarethane ve konutlarda kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5,6 ile yüzde 5,7 oranında zam yapılmasını eleştirdi.

Vatandaş ve esnafın indirim beklerken zamla karşılaştığını belirten Akın, zamla son 3 yılda elektrik fiyatlarının yüzde 82 arttığını vurguladı. Akın, şunları kaydetti:

"Elektriğe yapılan son zamlarla Avrupa şampiyonluğunu kimseye kaptırmadık. Son 3 yılda hangi emekli, hangi memur hangi çalışan yüzde 82 zam aldı? Pandemi öncesi faturasını ödeyemedi için elektriği kesilen 9 milyonu aşkın vatandaşımız vardı. Pandemi sürecinde borcu ödeyemeyenlerin sayısı arttı. Şimdi bir de elektriğe zam yapıldı. Evine ekmek götüremeyen insanlarımız faturayı nasıl ödeyecek? Kış kapıda. Vatandaş indirim beklerken, esnaf, sanayici indirim isterken zam yapmak milletin aklıyla alay etmektir."