CHP'li aday isyan etti: Çekiliyorum
CHP'nin Karesi Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerini eleştirerek "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi.18 Ocak 2019 Cuma 15:46
CHP'den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP'den Karesi ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanan Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsiz şekilde sürmesinden ötürü adaylığını bıraktığını açıkladı.
"Belirsizlikten yoruldum"
İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tellioğlu, "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi.
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