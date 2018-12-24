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CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını dolandırdı! Bu da CHP'nin Tosuncuk'u

Uğur Dündar'ın referansıyla Halk TV'de 'Genç Gündem' isimli programı yapan Sinan Çiftçi, CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını ‘Bağlantılarım çok güçlü, sizi kesin aday yapacağım’ diyerek dolandırarak kayıplara karıştı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:40
CHP'li aday adaylarını ve işadamlarını dolandırdı! Bu da CHP'nin Tosuncuk'u

Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar’ın Halk TV’de ‘Genç Gündem’ adıyla program yaptırdığı Sinan Çiftçi’nin, işadamlarını, CHP’li aday adaylarını dolandırdığı ortaya çıktı. Aday adaylarını ‘bağlantılarım çok güçlü, sizi kesin aday yapacağım’ diyerek dolandıran Çiftçi ortadan kayboldu.

Halk TV Yayın Konseyi Başkanı Uğur Dündar’ın kendisine yeni sezonda Halk TV’de program yaptıracağını söyleyerek güven kazanan Çiftçi’nin CHP’li İzmir, Çankaya belediyelerinden işadamlarına ihale sözü vererek yüz binlerce lira aldığı öne sürüldü.

Nitekim Çiftçi eylül ayında Halk TV’de Uğur Dündar’ın referansı ve desteğiyle ‘Genç Gündem’ adıyla program yapmaya başladı. İlk programını Prof. Dr. Celal Şengör’le yapan Çiftçi’nin programı bir bölüm sürdü. Halk TV’ye Çiftçi’nin ‘dolandırıcı’ olduğuna dair yüzlerce telefon ve mail gitti. Kanal Çiftçi’nin programını iptal etmek zorunda kaldı. 

İngiltere'ye yüksek lisans yapmaya gitmiş

Bursa Karacabey CHP İlçe Başkanı olan Sinan Çiftçi’nin annesi Ayfer Çiftçi, oğlunun İngiltere’ye 3 aylığına yüksek lisans yapmaya gittiğini söylüyor. Anne Çiftçi’nin yakın çevresine oğlunun siyasi rakiplerinin kendisine ifira attığını söylediği de öğrenildi.

Çiftçiye de yazsana

Geçtiğimiz günlerde Uğur Dündar, “Tosuncuk Uruguay’da milyonlarca dolar harcayıp malikane, Ferrari ve yat almış!” başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Dündar, kendi yakınındaki dolandırıcılık olayını yazamadığı için eleştiriliyor. 

Yüklü miktar para aldı

Çiftçi’nin Uğur Dündar ve Sözcü gazetesindeki yazarların da ismini kullanarak CHP›li aday adaylarına 31 Mart Yerel Seçimleri için ‘sizi kesin aday yaptırırım’ diyerek yüklü miktarda paralar aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre; Çiftçi kız arkadaşı Çisem Yıldızoğlu’nun babası Halim Yıldızoğlu’nu da dolandırdı. Yıldızoğlu, telefonlarına cevap vermezken, kendisine sosyal medya ve Whatsapp üzerinden gelen soruları da cevapsız bıraktı. Çiftçi’nin Facebook hesabını kapatması, Twitter’dan da 10 Kasım’dan beri paylaşım yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:40
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Sinan Çiftçi
  4. uğur dündar
  5. CHP'nin Tosuncuk'u

YORUM YAZ

  • emiremir50 dk önce
    BIR TANEDE OLSUN BU KADARI KADI KIZINDADA OLUR,AMA EN COK ALNI SECDEYE DEGENDEN TOSUNCUK OLUYOR NEDENSE ONU ARASTIRMAK LAZIM
  • ali ihsanali ihsan51 dk önce
    DEMEKKİ REİSE SALDIRININARDINDA "CAMBAZA BAK OYUNUYLA HEDEF ŞAŞIRTMA VAR." BU OLAYIN ÜZERİNE GİDİLMELİ.

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