  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Bu ne kıvraklık! Mehmet Bekaroğlu 180 derece döndü

Meral Akşener'den flaş hamle! Kılıçdaroğlu bunu duyarsa kıyamet kopar

2 Milyar TL’lik ihale ile 'Her şey çok güzel oluyor'! İETT otobüsü değil sanki havai fişek

Ümit Özdağ alay konusu oldu! “Salağa salak deriz”

HaberTürk'teki gizemli ses yeniden ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener, başını duvarlara vuracak! Tamamı AK Parti’ye geçti

Türk bilim insanları geliştirdi... Kalp krizi riskini saniyeler içinde tespit edecek!

Erdoğan o listeyi alt üst etti! O alanda dünyada bakın kaçıncı oldu
Siyaset CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba
Siyaset

CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, katıldığı bir programda AK Parti'ye yönelik akla ziyan sözler sarf etti. Youtube'da yayınlanan Babala TV'ye konuk olan Şener, "1500 yıllık İslam tarihinin en kanlı dönem, kadınların köle pazarlarında satıldığı bir dönem Erdoğan hükümetlerinin politikalarıyla ortaya çıkmıştır. Ne Moğol istilalarında ne de Haçlı seferlerinde İslam dünyası böyle bir zulüm görmemiştir." herzelerini yumurtladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 15:27:00 -
CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Youtube'da yayınlanan bir programda kurucuları arasında yer aldığı AK Parti hükümetine akla ziyan sözler sarf etti. Şener, "1500 yıllık İslam tarihinin en kanlı dönem, kadınların köle pazarlarında satıldığı bir dönem Erdoğan hükümetlerinin politikalarıyla ortaya çıkmıştır. Ne Moğol istilalarında ne de Haçlı seferlerinde İslam dünyası böyle bir zulüm görmemiştir.Dolayısıyla İslam tarihinin en günahkar iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Erdoğan hükümetleridir." dedi.

CHP'li Abdullatif Şener bu ifadelerin aynısını 2018 yılında Meclis'teki konuşmasında da söylediğini belirtti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23