CHP'li Abdullatif Şener'den akla ziyan sözler! Bu kafaya ulaşmak için ne içiyor acaba

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Youtube'da yayınlanan bir programda kurucuları arasında yer aldığı AK Parti hükümetine akla ziyan sözler sarf etti. Şener, "1500 yıllık İslam tarihinin en kanlı dönem, kadınların köle pazarlarında satıldığı bir dönem Erdoğan hükümetlerinin politikalarıyla ortaya çıkmıştır. Ne Moğol istilalarında ne de Haçlı seferlerinde İslam dünyası böyle bir zulüm görmemiştir.Dolayısıyla İslam tarihinin en günahkar iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Erdoğan hükümetleridir." dedi.

CHP'li Abdullatif Şener bu ifadelerin aynısını 2018 yılında Meclis'teki konuşmasında da söylediğini belirtti.