CHP’l isim köprüyü geçince itiraf etti! Fatih Erbakan bak Barış Yarkadaş ne diyor

CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş seçim öncesi Yeniden Refah Partisini överken dün katıldığı programda partiyi eleştiri yağmuruna tuttu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan, Barış Yarkadaş’ın tutarsız ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardı. Burhan “31 Mart seçimleri öncesi millete Yeniden Refah Partisi’ne girin diyerek gaz veriyordun şimdi eleştiriyorsun” ifadelerini kullanınca Yarkadaş “Ben bana yarayacak olan her şeye teşvik ederim” sözlerini kullandı.

“CHP’ye yaradı”

Barış Yarkadaş 31 Mart seçimlerinden önce ekranlardan verdiği mesajda “Yeniden Refah Partisi seçime tek başına girmelidir, oy oranları hızla yükseliyor” diyerek izliyicelerini de Yeniden Refah Partisi’ne oy vermeye teşvik etmişti. Ancak dün akşam yayınlanan Taksim Meydanı programında Yarkadaş “Yeniden Refah Partisi’ni beğenmiyorum” ifadelerini kullanınca Sinan Burhan “Seçimlerden önce farklı konuyordun, şimdi farklı konuşuyorsun” dedi. “Ben bana yarayacak olan her şeyi teşvik ederim” cümlesini kuran Yarkadaş, “Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarması CHP’ye yaradı mı yaradı ben bunu teşvik ederim” dedi.

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