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Aktüel CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi
Aktüel

CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi

Teklifin gerekçesinden: - "Risk gruplarının tamamı için bu aşıların temin edilemediği ortadadır. Ülkemizde aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması gerekmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-11-29 12:36:48 -
CHP'den Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi

TBMM (AA) - CHP, kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden kurulması için kanun teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığı Hakkında Kanun Teklifi" 16 maddeden oluşuyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının diğer ülkelere ve kurumlara kıyasla 4-6 ay geriden geldiği, iktidarın salgın sürecini iyi yönetemediği iddia edildi.

Kovid-19 ile mücadelede risk grupları için tavsiye edilen grip ve zatürre aşılarının temininde de Türkiye'nin zorluk yaşadığı ileri sürülen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Risk gruplarının tamamı için bu aşıların temin edilemediği ortadadır. Ülkemizde aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması gerekmektedir. Bu kanun teklifiyle ülkemizde yeniden aşı üretilebilmesinin sağlanması amacıyla hem bulaşıcı hastalıklara karşı savaşımda bilimsel bir araştırma merkezi hem de aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak şekilde Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının yeniden açılması amaçlanmaktadır."

Teklifle, aşı, serum, ilaç ve test materyali geliştirmek ve üretmek üzere araştırmalar yapmak ve halk sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Başkanlığının kuruluşuna, yönetimine, gelir ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi öngörülüyor.

- Merkez ve illerde laboratuvarlar kurulması öngörülüyor

Epidemi ve/veya pandemi ilan edilen durumlarda, Başkanlığın salgın hastalıkla mücadele kapsamında aldığı kararların, tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler yönünden bağlayıcı olması, bu kararlara uymayanların, üç aydan altı aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Teklifte, Başkanlık personelinin, 657 sayılı Kanun'a tabi olması; Başkanlığa bağlı laboratuvarlarda salgın hastalıklar ve genel sağlığa ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından talep edilen tetkik, inceleme, araştırma ve muayenelerden ücret alınmaması düzenleniyor.

​​​​​​​Ancak genel sağlığı ilgilendirmeyen, gerçek ve tüzel kişilere ait muayene, tahlil, tetkik, inceleme ve araştırma iş ve işlemlerinden ücret alınması planlanıyor.

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