CHP'den Meltem Cumbul hamlesi! O ilçeden aday gösterilecek

Dün akşam yemeğinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli'den belediye başkan adayı olarak 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce Altın Küre'de "Yurtta Sulh" mesajı vererek o günden darbeyi işaret ettiği ileri sürülen, FETÖ ile bağlantısına ilişkin çok sayıda iddia bulunan Meltem Cumbul'u göstereceği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evinde akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü.

İddialara göre, oyuncu Meltem Cumbul seçimlerde Şişli'den aday gösterildi.

69. Altın Küre ödül töreninde, Madonna'nın ardından sürpriz bir şekilde sahneye çıkan Meltem Cumbul kısa bir konuşma yapmıştı.

Cumbul konuşmasını, "Şu anda ülkem için konuşuyorum, herkes bilsin ki barış kazanacak, bu sebeple konuşmamı şöyle bitiriyorum. Yurtta sulh, cihanda Sulh..."sözleriyle bitirmişti.

HDP'li isimlerle kol kolaydı

2017 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Ocak ayı oturumu için Strazburg'da bulunan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tarihi Odysée Sinemasında, Meltem Cumbul'un başrolünde oynadığı Propaganda filminin gösterimine katılmıştı. Referandumda ‘hayır’ oyu vereceğini söyleyen Meltem Cumbul, Strazburg'ta HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile kol kola girerek düet yapmıştı.

Şişli'den aday gösterildi

F5Haber'de yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu, CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de üzerinde FETÖ şüphesi bulunan Meltem Cumbul'u aday göstermeye karar verdi.

Yemekte karar verildi

Akşam yemeğinde, başta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yeraldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Kulislere düşen bir diğer iddia ise Şişli'de Meltem Cumbul'un aday gösterilmesine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasında karar verildiği.

Sarıgül çalışmalarını hızlandırdı

CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.