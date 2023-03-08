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Gündem CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
Gündem

CHP'den HDP'nin çağrısına cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayında 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin davetine olumlu baktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 19:55:00 - 2023-03-08 20:05:20

6'lı Masa'da Meral Akşener'in çektiği rest sonrası başlayan kriz, Akşener'in yeniden masaya dönmesiyle sona erdi. 6 lider pazartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek Millet İttifakı'nın adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Masadaki diğer liderler ile Yavaş ve İmamoğlu'nun ise cumhurbaşkanı yardımcılığı yapacağı belirtildi.

HDP çağrı yapmıştı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında çağrı yaparak Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Sancar, "Toplumda güçlü bir değişim isteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz. Hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz. Pazarlık için değil; Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerinde durulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bakanlık münazarası, münakaşası bizim gündemimizde değil. Temel mesele Türkiye'de toplumun çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak uzlaşmayı başarmak." dedi.

Akşener yeşil ışık yaktı

Akşener'de dün katıldığı yayında CHP'nin HDP ile olası görüşmesine yeşil ışık yaktı. Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez" dedi.

"Genel Başkanımız HDP'yi ziyaret edecek"

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. "HDP'yi ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Özel, "CHP Genel Başkanı, siyasi partilerin hiçbirini ötekileştirmeden ayrıştırmadan, seçmenine saygısı gereği ayırt etmeksizin ziyaret ediyor, edecektir. HDP'yi ziyaret edecek. Tarihi belli değil ama çok uzun bir zaman olmadan Genel Başkanımız, diğer partiler gibi HDP'yi de ziyaret edecek. " diye yanıt verdi.

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