0553 313 94 23

CHP'den dikkat çeken 'yerli ürün' önergesi

CHP Trabzon Milletvekili Kaya, yabancı ürünlere nazaran yerli ürünlerin vatandaş tarafından tercih edilmesi için dikkat çeken bir öneride bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 13:28
CHP'den dikkat çeken 'yerli ürün' önergesi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Yerli ve milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını, yerli ve milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını öneriyoruz" dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ağır ekonomik koşullarla karşı karşıya olduğunu belirtti. 

Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun çıkış yolu bulunduğunu dile getiren Kaya, Türk milletinin, en karanlık dönemlerden bile başarıyla çıkarak aydınlık geleceğini kurmayı başardığını söyledi.

Yaşanan ekonomik krizin aşılmasında yerli ve milli duruşun önemli olduğuna işaret eden Kaya, "Bu tür dönemlerde iktidarıyla, muhalefetiyle hepimiz bir araya gelmeli ve ulusun çıkarları etrafında birleşmeliyiz" diye konuştu.

'İTHAL ÜRÜNLER YERLİ ÜRÜN DİYE SATILIYOR'
Kaya, yaptıkları araştırmalarda, yerli ürün satın almak isteyen vatandaşların, barkod kodlarının küçük yazılması ve okunaklı olmaması nedeniyle yanlışlıkla ithal ürünleri yerli ürün diye satın aldıklarını öğrendiklerini aktardı. 

YERLİ ÜRÜNE KALP ŞEKLİNDE TÜRK BAYRAĞI ÖNERİSİ
Sorunun çözümüne ilişkin önerilerde bulunan Kaya, "Yerli ve milli ürünlerimizin kolaylıkla tanınmasını ve öne çıkmasını sağlayacak bir etiket düzenlemesinin yapılmasını, yerli ve milli ürünlerimizin etiketlerine kalp şeklinde Türk bayraklarının konulmasını öneriyoruz. Böylece yerli ve milli ürünlerimiz tüketiciler tarafından kolayca görülecek, tanınacak ve bu ürünlerin satın alınması teşvik edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kaya, marketlerin milli ürünlerden ciro primi, raf ve dağıtım parası almaması önerisinde de bulundu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:28
  1. Trabzon
  2. chp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    1. Şarbon değil FETÖ virüsü çıktı!
    2. Dışişleri'nden ABD'ye sert FKÖ tepkisi
    3. Göbek, kadından çok erkeği öldürüyor
    4. Dozerle düzleme yapan işçi hayatını..
    5. Başkent'te alacak verecek meselesinde..
    6. FETÖ'den yargılanan eski ÖSYM Başkanı..
    7. Çok konuşulan iddia için MEB'den..
    8. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    9. Sakarya'da DAEŞ operasyonu! 3 Iraklı..
    10. Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet..
    11. Yediğiniz tavuklar tavuk değil
    12. Yerli akıllı telefon fabrikasına 100..
    13. Doğuma yetişirken kazada bebeğiyle..
    14. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    15. Şenol Güneş ezber bozdu!..
    16. Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi:..
    17. Yaşar Değirmenci: Hicret Müslüman için..
    18. Trabzon'da feci kaza! 9'u çocuk, 17..
    19. Milli takıma gelmek istemeyen..
    20. AK Parti İzmir'de, Büyükşehir..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!