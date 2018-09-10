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CHP'den Baykal'a yalanlama! Bu sözlere kargalar bile güler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkanı ve şimdiki Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın, parti içindeki iç hesaplaşmalarla ilgili yapmış olduğu açıklamaya sert tepki gösterdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:42
CHP'den Baykal'a yalanlama! Bu sözlere kargalar bile güler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısına cevap verdi.

Öztrak Baykal'ın sözlerine verdiği cevapta,

"Eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın açıklamalarını ve 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim ucube tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 16:42
  1. CHP
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
  3. Faik Öztrak
  4. Deniz Baykal
  5. Deniz Baykal'a yalanlama
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