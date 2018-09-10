CHP'den Baykal'a yalanlama! Bu sözlere kargalar bile güler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısına cevap verdi.

Öztrak Baykal'ın sözlerine verdiği cevapta,

"Eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın açıklamalarını ve 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim ucube tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır." ifadelerini kullandı.