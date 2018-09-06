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CHP'den asker, polis ve zabıtalar için yeni kanun teklifi

CHP'li Ali Öztunç, asker, polis ve zabıtaların dini bayramlardaki çalışma sürelerinin yıllık izinlerine eklenmesi için kanun teklifi hazırladı.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:39
CHP'den asker, polis ve zabıtalar için yeni kanun teklifi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, asker, polis ve zabıtaların dini bayramlardaki çalışma sürelerinin yıllık izinlerine eklenmesi için kanun teklifi verdi.

Öztunç, TBMM Başkanlığına sunduğu Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi hakkında, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

MEMUR İZİN YAPARKEN ASKER, POLİS VE ZABITA .ÇALIŞIYOR

Bayramlarda devlet memurlarına idari izin verildiğine, 4 günlük bayram tatilinin 9 güne çıkabildiğine değinen Öztunç, bütün devlet memurları izin yaparken asker, polis, zabıtanın çalıştığını bildirdi.

Öztunç, güvenlik ve insan sağlığı açılarından bu grubun izin yapmamasının anlayışla karşılanabileceğini ancak ortada bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, dini bayramlarda güvenlik ve denetim hizmetlerinin aksamaması için mesai ücreti almadan görev yapan asker, polis ve zabıtaların bayram tatili boyunca çalıştıkları sürelerin yıllık izinlerine eklenmesiyle bu haksızlığın giderilebileceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta yaşananlara ilişkin, "AKEDAŞ zulmü" ifadesini kullanan Öztunç, elektrik dağıtım firması AKEDAŞ'ın, ucuz tarifeye geçileceği gerekçesiyle sözleşme yenilediğini, yenilerken vatandaşlardan ciddi miktarda para istediğini, her haneye 300- 400 lira ek yük çıkarıldığını belirtti.

Öztunç,  "güç artırımı" adı altında para toplandığını, bunun, soygun, zulüm olduğunu öne sürdü.

Ali Öztunç, kamuda tasarruf çerçevesinde araç envanteri çıkarıldığının anımsatılması üzerine, "Berat Albayrak eğer kamu araçlarında tasarruf yaptıracaksa önce kendi bakanlığında ve diğer bakanlıklarda başlatmalı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir" sözlerini eleştiren Öztunç, "Bahçeli, şer ittifakı arıyorsa, 24 Haziran seçimlerinde kol kola girdikleriyle aynanın karşısına geçsin, orada şer ittifakını görür." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 14:39
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
  5. TBMM Başkanlığı
  6. Devlet Memurları Kanunu

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