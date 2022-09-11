CHP'de yeni çatlak! Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül çıkışı

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Adaylık için ismi geçenler arasında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bulunuyor. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener de tartışmalara katılarak Gül hakkında, ''Hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya kurulmuş kişilerin aday olmasını bu zorlu süreçte tercih etmem'' dedi.

CHP lideri geçtiğimiz günlerde, herkes gibi Gül'ün de aday olma hakkına sahip olduğunu savunmuştu. 2023 seçimleri için Millet İttifakı cephesinde adaylık tartışmaları devam ediyor. 2018 seçimlerinde de adaylık için ismi geçen Abdullah Gül de önümüzdeki seçimlerde muhtemel adaylar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, herkes gibi Gül'ün de aday olma hakkına sahip olduğunu söyleyerek şaşırtan bir çıkışta bulunmuştu.

"Hep hazır kurulu sofraya oturmuş"

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener kendisine yöneltilen ''Abdullah Gül masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi'' sorusuna çok net yanıt verdi.

Şener, ''Hiç mücadele etmemiş, hiç risk üstlenmemiş, hep hazır kurulu sofraya oturmuş, birilerinin biriktirdiği sonuçların nimetlerini devşirmiş çok sayıda isim vardır. Böyle isimlerin aday olmasını önümüzdeki zor süreçte tercih etmem'' açıklamasında bulundu.'

"Mücadele etmiş insanları aramak lazım"

Şener, ''İsterim ki risk alan, mücadele eden isimler olsun. Altılı masada bulunan isimlerin hepsinde bu vardır. Genel başkanımız yirmi dört saat koşturuyor. Meral hanım için aynı şeyi söyleyebilirim. Hiçbir mücadele etmemiş, bir mücadeleye girmemiş, bir riske girmemiş, bu tip isimlerin masaya koyulup hadi, bu ismi Cumhurbaşkanı yapalım denilmesinden öte mücadele etmiş insanları aramak lazım'' ifadelerini kullandı.