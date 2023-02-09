CHP'de yardım skandalı! Ataşehir Belediye Başkanı Battal İzgezdi başrolde
Türkiye depremin yaralarını sarmak için kol kola girdi. 7'den 70'e herkes deprem bölgelerine gönderilmek üzere elinden gelenleri yardım TIR'larına vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için insanlık vazifesini yerine getiriyor. Halk, sosyal medyada hızla yayılan CHP'li İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin yardım organizasyonunda uyguladığı skandal protokolün şokuyla sarsıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı yardım kolisini Ataşehir Belediyesi'ne teslim etmek istedi. CHP'li belediye ise koli getiren herkesin Belediye Başkanı Battal İlgezdi adına basılan afişin yardım kutularına yapıştırılmasını şart koştu. Aksi takdirde depremzedeler için getirilen kolilerin kabul edilmeyeceğini iddia eden vatandaşlar duruma isyan etti.
Yüzyılın felaketinde yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak omuz omuza veren Türkiye'de yardım TIR'ları yurdun dört bir yanından harekete geçti. Küçük çocukların harçlık kumbaralarından 70'lik dedelerin umre parasına kadar vatandaşın varığını yoğunu verdiği depremzedeler, gönderilen yardımlarla hayatını devam ettiriyor.
Vicdanları rahatsız eden haber
Günün vicdanları rahatsız eden haberi, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Battal İlgezdi'nin, halkın getirdiği yardım kolilerine kendi adına basılan afişlerin yapıştırılmasını şart koştuğu iddia edildi.
Aksi halde depremzdeler için halkın kendi evinden, cebinden verdiği yardımların belediye tarafından kabul edilmeyeceği ifade edildi. Bu duruma sert tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları o anları kameraya alarak şu sözleri söyledi:
"Şu rezaleti çeker misin? Bu zorla yapıştırılan bir şey buraya. Bu yapıştırılmadıysa koli gönderilmiyor arkadaşlar böyle bir rezillik var burada. İçindekiler getirdiğimiz kıyafetler başkasının parasını verdiği şeyler değil."
Vatandaşlar, uygulanan skandal protokolün yardım işlerine de sekte vurduğunu ifade ederek, bu durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi. Öte yandan CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne de tepkiler çığ gibi büyürken, gözler İlgezdi'nin bu skandal kararına ilişkin yapacağı özür açıklamasında.