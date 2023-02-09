CHP'de yardım skandalı! Ataşehir Belediye Başkanı Battal İzgezdi başrolde

Yüzyılın felaketinde yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak omuz omuza veren Türkiye'de yardım TIR'ları yurdun dört bir yanından harekete geçti. Küçük çocukların harçlık kumbaralarından 70'lik dedelerin umre parasına kadar vatandaşın varığını yoğunu verdiği depremzedeler, gönderilen yardımlarla hayatını devam ettiriyor.

Vicdanları rahatsız eden haber

Günün vicdanları rahatsız eden haberi, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Battal İlgezdi'nin, halkın getirdiği yardım kolilerine kendi adına basılan afişlerin yapıştırılmasını şart koştuğu iddia edildi.

Aksi halde depremzdeler için halkın kendi evinden, cebinden verdiği yardımların belediye tarafından kabul edilmeyeceği ifade edildi. Bu duruma sert tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları o anları kameraya alarak şu sözleri söyledi:

"Şu rezaleti çeker misin? Bu zorla yapıştırılan bir şey buraya. Bu yapıştırılmadıysa koli gönderilmiyor arkadaşlar böyle bir rezillik var burada. İçindekiler getirdiğimiz kıyafetler başkasının parasını verdiği şeyler değil."



Vatandaşlar, uygulanan skandal protokolün yardım işlerine de sekte vurduğunu ifade ederek, bu durumun düzeltilmesi için yetkililere seslendi. Öte yandan CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne de tepkiler çığ gibi büyürken, gözler İlgezdi'nin bu skandal kararına ilişkin yapacağı özür açıklamasında.