CHP'de kılıçlar çekildi! 'Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım'

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, Ankara kulislerine Ekrem İmamoğlu bombası düştü. "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; kimin aday olacağına dair CHP'nin kendi içindeki yarış, muhalefet partilerinin kendi aralarında bile yok! " diyen Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Ekrem İmamoğl'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği haberi de şöyle özetledi: "İmamoğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu'na Karadeniz'den oy çıkmaz! (...) Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..."

Kılıçdaroğlu için bir ekip kuruldu, herkese gidiyorlar...

- Kulislere bakarsanız CHP içinde bir ekip bile oluşturulmuş. Kimler mi var bu ekipte; Ankara milletvekili Bülent Kuloğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen. Düzenli olarak Genel Başkan ile bir araya gelen bu ekip bir söylem geliştirip eyleme geçiyor.

- Her biri o toplantılarda oluşturulan stratejileri Millet İttifakı ortakları İP, GP, SP, DP, DEVA Partisi ve masanın altındaki diğer ortak HDP'nin Genel Başkanı'na giderek "Neden Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğine" dair kulis yapıyorlar. Bu ekibe Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Toprak ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel de dışarıdan destek veriyor...

Ekrem İmamoğlu oyunun içinde kararlı!

- Gel gelelim; adaylık yarışında devre dışı kaldığı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da hâlâ oyunun içinde olmakta ısrarlı, kararlı ve hatta bunun için çalışmalara son sürat devam ettiğini öğreniyoruz.

İmamoğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu'na Karadeniz'den oy çıkmaz!

- Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir kanaldan haber ilettiği ve "İmamoğlu aday olmazsa, Kılıçdaroğlu kendi bile aday olsa, Karadeniz'den Millet ittifakına oy çıkmayacağı, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'a oyların kayacağı" aba altından gösterilen sopa misali söylenmiş!

İstanbul'un 1 milyar lirası adaylık için harcandı

- Son kulis bilgisi, İmamoğlu'nun bir yandan da kendi partisinin tabanı üzerinden yaptığı hamleleri işaret ediyor. Son 2 yıldır, Anadolu'daki CHP'li belediyeleri düzenli olarak dolaşan İmamoğlu'nun boş durmadığını anlıyoruz. İstanbul ile kıyaslandığında son derece mütevazi bütçeleri olan CHP'li belediyelerin araç, yol, otogar, altyapı gibi pek çok ihtiyacını kendi bütçesinden karşılayan İmamoğlu, böylelikle belediye başkanları üzerinden partisi içinde ciddi bir popülarite edinmiş durumda.

Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım...

- Hatta kendisine adaylık sürecini soran bir grup partiliye aynen şöyle demiş: "CHP'li belediyelere boşuna hizmet ve para göndermiyorum. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi'nin bütçesinin 1 milyar Lirası bu işe ayrıldı. Elbet günü gelince başkanlar benim arkamda duracak. Ne olursa olsun adaylıkta kararlıyım..."