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Gündem CHP'de isyan bayrağı çekildi! Milletvekili istifaları yolda
Gündem

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Milletvekili istifaları yolda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, mektup yazarak parti yönetimini eleştiride bulundu. Diğer taraftan bazı vekillerin de istifa edeceği söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:22:00 -
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Milletvekili istifaları yolda

CHP'li milletvekilleri parti yönetimine mektup göndererek parti yönetiminin attığı adımları eleştirdi. Ancak 10 Aralık'ta yazılan mektuba yönetim cevap vermedi. Mektubu İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi ve Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un kaleme aldığı mektupta, CHP'nin kurucu değerlerden uzaklaştığı belirtildi. Mektupta imzası olmasa da Yalova milletvekili Özcan Özel'in de vekiller ile beraber hareket ettiği iddia edildi.

'İktidara kendi başımıza gelmeliyiz'

Vekiller, parti yönetimine yazdıkları mektupta, CHP'nin yeni dostlarla değil kendi başına iktidara gelmesi gerektiğini dile getirdi. 2018'de CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi arasında yapılan anayasa görüşmelerinde tartışma yaratan başlıkların kamuoyuna açıklanması istendi. Terör ile arasına mesafe koymayan HDP ile ilişkilerin geliştirilmesi eleştirildi.

3 vekil istifa mı edecek?

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edildi.

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Yorumlar

biden yada fetö izin vermeden

CHP'den kimse istifa edemez.
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hizipsavar

taş üstünde taş kalmasın çöksün bu şer yuvası
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