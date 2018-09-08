0553 313 94 23

CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi yakıldı'

24 Haziran seçimleri sonrası dip dalganın vurduğu CHP'de Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Erdoğan, yaptığı açıklamada "Çoban ateşi yakmak istemiştik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz." dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi yakıldı'

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri dün akşam saatlerinde partilerinin il başkanlığı binasında bir araya geldi. 

Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı Erdoğan, istifa ettiklerini duyurdu.

"ÖRGÜTLERİN GÖRÜŞLERİNİN DİKKATE ALINMAMASI..." 

Genel seçimlerden sonra aday belirleme sürecinde ve yönteminde örgütlerin görüşlerinin dikkate alınmaması, seçim sürecinin genel merkez yöneticileri tarafından doğru yönetilmemesi nedeniyle örgütün yapısının bozulduğunu ileri süren Erdoğan,

"Olağanüstü kurultayla partimizin bir an önce yenilenmeye, yeni ve sağlıklı bir örgütlenme modeline ihtiyaç olduğu yönündeki düşüncemizle Türkiye genelinde ilk açıklamayı yaparak 'Çoban ateşi' yakmak istemiştik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak imza toplanması süreci ve sonrası yaşananlar ve genel merkezimizin takındığı tutum, partimizi yıpratmaktan öteye gitmemiştir. Ortaya çıkan tablo ne bizleri, ne üyelerimizi, ne de bu partiye gönül veren yoldaşlarımızı memnun etmemiştir. Genel merkezin çağrısıyla, demokrasi gereği diğer cumhurbaşkanı adaylarının bile seçime katılabilmeleri için imza veren bizler, genel merkezimiz tarafından olağanüstü kurultayı toplamamak adına 5- 10 imzanın bahane edildiğini gördük. Oysa partinin içerisinde yaşanan sorunlar açık ve ortadaydı" dedi. 

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:57
  1. Afyon
  2. chp
  3. istifa
  4. Savaş Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara TOKİ fiyatları 2018
    1. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    2. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep..
    3. CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi..
    4. Osmanlı tipi evlere dönüş
    5. 'Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir..
    6. Topuk dikeni neden oluşuyor?
    7. Evde ölümü beklerken valilik devreye..
    8. Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar'..
    9. Almanya'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
    10. Mikael Lustig: Türkiye'nin üç..
    11. Gaziantep'te polis bile şaştı! 3 kadın..
    12. Çocuğu çikolatayla kandırırken..
    13. Ağız nezlesi neden oluşur?
    14. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'de bedava..
    15. Hazırlık maçında Muğdat Çelik rüzgarı!
    16. Selçuk İnan sessizliğini bozdu:..
    17. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi..
    18. Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi..
    19. Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!
    20. Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri